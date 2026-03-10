Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda bilgilendirme yapacağı oturum başladı.

Oturum başlamadan önce Meclis Kulisi tamamıyla boşaltıldı. TBMM’ne ziyaretçi yasağı getirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Numan Kurtulmuş "Bugün yaşanan gelişmeler geçici bir kriz olarak asla değerlendirilemez. Uluslararası sistem ağır bir çözülme sürecine girmiştir. Böylesi zamanlarda en ağır bedel her zaman olduğu gibi siviller tarafından ödenmektedir. Mevcut tablo parçalar halinde değil bütünlük içerisinde değerlendirilmelidir. Böyle dönemlerde konuşmak vicdani bir sorumluluktur.

Sıradan bir askeri operasyon güvenlik tedbirlerini izah edilemeyecek ölçüde aşmıştır. Suskunluk zulmün sığınağıdır. Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda susamaz Gazi Meclisimiz böyle zamanlarda susamaz.

Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri de içine çeker. Saldırıların derhal durdurulması bugün herkes için bir zorunluluktur. Türkiye’nin ortaya koyduğu diplomasi trafiğini bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor". dedi