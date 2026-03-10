Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak üzere kara yoluyla Tokat’ın Erbaa ilçesine geldi. Bakan Bolat, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’nde biri tekstil, diğeri ise yıllık 9 bin ton kısmi oryante iplik ve 3 bin ton tam çekimli iplik üretimi yapacak iki fabrikanın açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Bolat, küresel gelişmelerin enerji ve hammadde fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, özellikle Orta Doğu’daki savaşların ekonomik dengeleri etkilediğini ifade etti.

“Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor”

Bolat, son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, milli gelirin 23 yılda 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldiğini söyledi. Türkiye’nin ihracatının da önemli ölçüde arttığını ifade eden Bolat, mal ve hizmet ihracatının toplamda 396 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye’nin sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bolat, geçen yıl tekstil, hazır giyim, halı ve ev tekstili sektörlerinde yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

“Gübrelerin temini için tüm tedbirler alındı”

Bölgedeki çatışmaların enerji ve gübre üretimini etkileyebileceğini ifade eden Bolat, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasasını etkilediğini söyledi.

Bolat, dünyada kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 20’sinin bu boğazdan geçtiğini belirterek, bölgede yaşanan gerilimin enerji fiyatlarında artışa yol açtığını ifade etti.

Gübre tedariki konusunda da tedbirler alındığını söyleyen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Gübre ihracatını geçen hafta salı günü itibarıyla geçici olarak durdurduk. Dünyada gübre hammaddesi ürenin en fazla üretildiği yer Körfez bölgesi. Tarım üretimimizin ihtiyaç duyduğu gübrelerin temini için tüm tedbirleri aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar gerekli depolamaları yaptı.”

Bolat ayrıca, hükümetin küresel kriz dönemlerinde ekonomiyi yönetme konusunda deneyime sahip olduğunu belirterek, bölgedeki gerilimlerin kısa sürede sona ermesini ve enerji fiyatlarının yeniden dengelenmesini beklediklerini ifade etti.