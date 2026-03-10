Uzak Şehir dizisi pazartesi akşamlarında izleyiciyle buluşmaya devam ederken, hikâyeye yeni bir karakterin dahil olacağı öğrenildi. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve Mardin’de çekilen dizide, Cihan Albora’nın geçmişindeki önemli isimlerden biri olan Meryem karakteri hikâyeye dahil ediliyor.

Yapım ekibinin başlangıçta üçüncü sezon için planladığı Meryem karakterinin hikâyesinin öne çekildiği ve karakterin 55’inci bölüm itibarıyla dizide yer alacağı belirtildi.

Rol için Ceren Moray ile görüşmeler tamamlanma aşamasında

Meryem karakteri için yaklaşık bir haftadır yoğun bir oyuncu seçimi süreci yürütüldü. Çok sayıda kadın oyuncuyla yapılan görüşmelerde, karakteri canlandıracak ismin güçlü oyunculuk performansına sahip olması kriteri ön planda tutuldu.

Edinilen bilgilere göre rol için Ceren Moray ile imza aşamasına gelindi. Komedi ve dram türündeki performanslarıyla bilinen Moray’ın, anlaşmanın tamamlanması halinde dizide Meryem karakterine hayat vereceği ifade edildi.

Cihan ve Meryem’in yolları hapishanede kesişecek

Hikâyeye göre Cihan ile Meryem’in yolları düğün günü yaşanan silahlı saldırı sonrası ayrılıyor. Yaşanan olayların ardından Cihan başka bir evlilik yaparken, Meryem’in hayatı da farklı bir yönde ilerliyor.

Ailesinin baskısı ve yurt dışında zorla evlendirildiği kişi nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Meryem’in yıllar sonra Cihan ile yeniden karşılaşacağı belirtiliyor. İkilinin yolları bu kez bir hapishanede kesişecek ve karşılaşma sonrasında hikâyede yeni gelişmeler yaşanacak.