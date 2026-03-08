Magazin gündeminde son günlerde konuşulan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in evleneceği iddialarına ünlü oyuncudan açıklama geldi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler üzerine Sarıkaya, havalimanında görüntülendi ve konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Sosyal medyada hızla yayıldı

Son günlerde magazin kulislerinde Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlandığı iddiaları gündeme geldi. Hatta çiftin gelecek planları yaptığı ve çocuk sahibi olmak istediği yönündeki söylentiler de sosyal medyada geniş yer buldu.

Kısa sürede yayılan bu iddialar, hayranlar arasında da merak konusu oldu.

Serenay Sarıkaya iddiaları yalanladı

İddiaların ardından havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, evlilik söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ortada konuşulduğu gibi bir evlilik durumu yok.”

Sarıkaya’nın bu açıklamasıyla birlikte sosyal medyada dolaşan evlilik söylentileri de kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Magazin gündeminde yer almaya devam ediyor

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkisi, son aylarda magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Çift hakkında zaman zaman ortaya atılan evlilik ve gelecek planları iddiaları ise her açıklamayla birlikte yeniden gündeme geliyor.

Sarıkaya’nın son açıklamasıyla birlikte evlilik söylentileri şimdilik yalanlanmış olsa da, çiftin ilişkisi magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.