Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Cennetin Çocukları dizisinde ayrılık rüzgârı sürüyor. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde operasyonu nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından projede önemli değişiklikler yaşandı. Yapım ekibi hikâyeyi yenilerken, dört oyuncunun daha diziye veda ettiği açıklandı.

İsmail Hacıoğlu Kadrodan Çıkarıldı

Dizinin ilk bölümlerinde yeraltı dünyasının güçlü ismi İskender Demir karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, yürütülen operasyon sonrası kadro dışı bırakıldı. Yaşanan gelişmenin ardından çekimlere kısa süreli ara verildi ve ekip yeni başrol oyuncusu belirlenene kadar İstanbul’a döndü.

Hacıoğlu’nun, yaşanan süreçte en çok dizi ekibinin mağdur olmasına üzüldüğü öğrenildi.

Yeni Başrol Alperen Duymaz Oldu

Yapım şirketi Motto Yapım, senaryoda revizyona giderek “Kamil” karakteri için Alperen Duymaz ile anlaşma sağladı.

Dizinin ilk bölümünde saldırıya uğrayan İskender Demir’in, “Kamil” adıyla bambaşka bir hayatın içine sürüklenmesi hikâyenin temel kırılma noktası olmuştu. Yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakteri geri dönüyor ve hikâye bu eksende ilerleyecek.

16 Mart’ta Yeni Bölüm Ekranda

Dizi ekibi önümüzdeki hafta yeniden sete çıkıyor. Maç yayını nedeniyle haftaya ekrana gelmeyecek olan dizinin 2. stok bölümü 9 Mart’ta yayınlanacak.

16 Mart’ta izleyiciyle buluşacak bölümde ise Alperen Duymaz’lı sahneler ilk kez ekrana gelecek.

Özgü Kaya ve Ailesi de Ayrılıyor

Hikâyedeki değişiklikler yalnızca başrolle sınırlı kalmadı. Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya da projeye veda ediyor.

Özgü Kaya’nın ayrılığıyla birlikte Gönül’ün anne ve babasını canlandıran Yeşim Gül ve Alper Türedi de diziden ayrılan isimler arasında yer aldı.

Ali Düşenkalkar’ın Hikâyesi Sona Eriyor

Dizide Süleyman karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar’ın da hikâyesi sona eriyor. Düşenkalkar, Baytar Ahmet’in (Yurdaer Okur) bacanağı olarak seyirci karşısına çıkıyordu.