İran’ın 6. Cumhurbaşkanı olan Mahmud Ahmedinejad’ın, ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi. Saldırıda Ahmedinejad’ın 3 korumasıyla birlikte öldüğü öne sürüldü.

Hedefte Ahmedinejad Vardı

İddiaya göre ABD ve İsrail güçleri tarafından dün ortak bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırının doğrudan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı hedef aldığı belirtildi.

Saldırının nerede gerçekleştiğine dair detaylar paylaşılmazken, operasyonun yüksek hassasiyetli bir hava harekâtı olduğu ileri sürüldü.

3 Korumasıyla Birlikte Hayatını Kaybetti

İddialara göre Mahmud Ahmedinejad, saldırı sırasında yanında bulunan 3 korumasıyla birlikte yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin İran makamlarından ya da ABD ve İsrail yetkililerinden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.