Olay, sabahın erken saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi’nde meydana geldi. 9 katlı bir apartmanın bitişiğinde bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte kopan kaya ve toprak parçaları binanın 1’inci ve 2’nci katındaki iki daireye isabet etti. Dairelerin camları kırılırken, bazı odalar toprak ve taşla doldu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, site çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Hasar oluşan bina dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

“Sesi Duyup Uyandım”

Mahalle sakinlerinden Mustafa Şahin, olayın saat 05.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, “Duvar zaten kopmaya meyilliydi. Yağışın da etkisiyle çöktü. Evlerde kimse yoktu, sevindirici olan yaralanan olmaması” dedi.

Fatma Çiçek ise sabah büyük bir gürültüyle uyandığını ifade ederek, “Uyuyordum, bir anda sesi duydum. Kalkıp baktığımda duvarın çöktüğünü gördüm” diye konuştu.