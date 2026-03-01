Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Orta Doğu ve İran'da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek, 'Barış için samimi ve sorumlu bir diyalog gerek' dedi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Orta Doğu'da ve İran'da yaşananları derin endişeyle takip ettiğini kaydeden Papa, 'İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir' ifadelerini kullandı.