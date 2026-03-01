Platform üyesi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak İran’a yönelik saldırıları kınadı. Grup adına açıklamayı yapan Nevzat Öylek, saldırılarda İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini belirterek, yaşananları “insanlık dışı zorbalık” olarak nitelendirdi.

“Bu Saldırı Barışa ve İnsanlığın Vicdanına Yöneliktir”

Öylek, İsrail ve ABD’nin saldırılarının uluslararası hukuku askıya alan bir girişim olduğunu savunarak, “Bu saldırı yalnızca bir ülkeye değil, barışa, bölge insanının iradesine ve insanlığın ortak vicdanına yönelmiştir” dedi.

Saldırıların ramazan ayında gerçekleşmesine de dikkat çeken Öylek, bunun tesadüf olmadığını öne sürdü. Ramazan ayının Müslüman toplumlar için rahmet, merhamet ve dayanışma anlamı taşıdığını belirten Öylek, “Tam da bu ayda bombaların devreye sokulması, manevi iklimi hedef alarak İslam ülkelerine verilmiş pervasızca bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Bu Hesaplaşmanın Dışında Değil”

Bölgedeki gelişmelerin yalnızca komşu ülkeleri ilgilendirmediğini belirten Öylek, Türkiye’nin de sürecin dışında olmadığını savundu. Coğrafya üzerinde yürütülen senaryoların uzun vadede Türkiye’yi de kuşatma ve zayıflatma stratejisinin parçası olduğunu dile getiren Öylek, saldırıların “bölgeyi zayıflatma ve parçalayarak yönetme stratejisinin devamı” olduğunu söyledi.

Öylek, “Bu saldırılar yalnızca topraklara değil, insanlığın ortak değerlerine ve adalet fikrine yöneliktir” diye konuştu.

Sloganlar ve Pankartlar Dikkat Çekti

Basın açıklaması sırasında platform üyeleri ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. “Küresel zorbalığa hayır” yazılı pankart açan grup, saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen İran lideri Ali Hamaney’in fotoğraflarını taşıdı.