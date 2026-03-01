Aydın’da polis ekipleri, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) merkezi sınavına katılacak öğrencilerin sorunsuz şekilde sınav alanına ulaşabilmesi için yoğun mesai yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren görev başında olan ekipler, hem trafikte hem de sınav giriş noktalarında adaylara rehberlik etti.

Motorize Ekipten Zamanında Müdahale

Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen sınav öncesinde, ilçelerden gelen öğrenciler ve aileleri polis yönlendirmesiyle kontrollü şekilde kampüs alanına alındı. Trafik ekipleri, sürücülerin sınav saatine zamanında yetişebilmesi için ulaşımı hızlandırırken, yoğun noktalarda düzeni sağladı.

Bu sırada motorize polis timleri, zamanla yarışan bir kız öğrencinin unuttuğu kimliğini Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde bekleyen annesinden alarak, öğrenciyi sınav alanına güvenle yetiştirdi.