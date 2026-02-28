ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonu sonrası Tahran yönetimi harekete geçti. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre İran, İsrail’in yanı sıra Körfez ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini hedef aldı.

İran’a ait kamikaze İHA’ların Kuveyt Havaalanı’nı vurduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, hasarın boyutuna ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Katar yönetimi, hava sahasına giren iki İran füzesinin savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olayın ardından ülkede alarm seviyesi yükseltildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ise güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Başkent Abu Dabi’de şiddetli bir patlama sesi duyulduğu aktarılırken, güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.