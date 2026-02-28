AJet, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle bazı Orta Doğu seferlerini iptal etti. İptal edilen rotalar arasında İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

İptal Edilen Uçuşlar ve Tarihleri

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat–2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferleri ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu. Yeşilkaya, bölgede güvenlik durumunun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin olabileceğini belirtti.

Yolculara Uyarı

Yolcular, güncel uçuş bilgilerine AJet’in resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. Havayolu şirketi, yaşanan gelişmeler nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.