Ankara'da Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) bağlantısındaki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen uygulama kapsamında Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak’ta Armada girişinden Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine doğru tek yön trafik uygulaması yapılacak.

Yetkililer, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Nergiz Sokak çıkışına akıllı sinyalizasyon sistemi kurulduğunu bildirdi. Uygulama sayesinde araçların ana bulvara katılımının daha kontrollü ve düzenli bir şekilde sağlanması amaçlanıyor.

Trafik düzenlemesinin yarından itibaren uygulanmaya başlanacağı ifade edildi.