Hangi İllerde Hangi Hava Şartları Bekleniyor?
-
Karadeniz Bölgesi: Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
-
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Hakkari çevreleri, Şırnak’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yağmur başlayacak, yüksek kesimlerde ve Siirt çevresinde yer yer kuvvetli kar etkili olacak.
-
Tokat ve Doğu Anadolu’nun Kuzeydoğusu: Tokat’ın merkezi ve doğu ilçelerinde yoğun kar bekleniyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’ın batısında kar yağışının yoğun olması tahmin ediliyor.
-
Doğu Akdeniz: Kahramanmaraş ve Mersin’in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Vatandaşlara Uyarılar
Bakanlık, olası ulaşım aksaklıkları, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarının takip edilmesini istedi.
Sarı kodlu uyarının, vatandaşlar ve yerel yönetimler için tedbirli olma çağrısı niteliğinde olduğu belirtildi.