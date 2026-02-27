Karadeniz Bölgesi: Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Hakkari çevreleri, Şırnak’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yağmur başlayacak, yüksek kesimlerde ve Siirt çevresinde yer yer kuvvetli kar etkili olacak.

Tokat ve Doğu Anadolu’nun Kuzeydoğusu: Tokat’ın merkezi ve doğu ilçelerinde yoğun kar bekleniyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’ın batısında kar yağışının yoğun olması tahmin ediliyor.