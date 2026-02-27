ASKİ verilerine göre, Çubuk-2 Barajı’ndaki su miktarı 9 milyon 151 bin metreküpe ulaştı. Barajın doluluk oranı ise yüzde 38,85 olarak kaydedildi. Son yağışların ardından su seviyesindeki yükselişin gözle görülür seviyeye ulaştığı bildirildi.

Kavşakkaya Barajı’nda 29 Milyon Metreküpü Aştı

Bölgede bulunan bir diğer önemli su kaynağı olan Kavşakkaya Barajı’nda ise su miktarı 29 milyon 328 bin metreküp seviyesine çıktı. Barajın doluluk oranı yüzde 34,41 olarak ölçüldü. Yağışlarla birlikte baraj havzasında su birikiminin arttığı gözlendi.

Barajlar Dronla Görüntülendi

Yağışların ardından yükselen su seviyesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde baraj göllerindeki genişleme ve doluluk oranındaki artış net şekilde ortaya kondu.

Uzmanlar, kış ve ilkbahar yağışlarının devam etmesi halinde Ankara’daki baraj doluluk oranlarının daha da artabileceğini belirtirken, su tasarrufunun önemine de dikkat çekiyor.