Şırnak’ta merkez ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Şırnak Valiliği, 27 Şubat Cuma günü kent merkezindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hangi Kurumlar Etkilendi?

Valilik açıklamasına göre; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, halk eğitim merkezlerindeki kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetleri 27 Şubat’ta durduruldu.

İdari İzin Kapsamı

Eğitime ara verilen günlerde malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu özel kreş, anaokulu ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Valilik, vatandaşları kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.