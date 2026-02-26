MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Erdoğan’a 72 gülden oluşan özel bir buket ile birlikte manevi değeri yüksek sanatsal bir tablo gönderdi.

72’nci Yaşa 72 Gül

Bahçeli’nin gönderdiği 72 adet gülden oluşan buketin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72’nci yaşına ithafen hazırlandığı belirtildi. Anlam yüklü hediye, siyasi nezaket ve dostluk mesajı olarak değerlendirildi.

Manevi Değeri Yüksek Özel Tasarım Tablo

Bahçeli tarafından gönderilen özel tasarım tabloda İslam ülkelerine ait harita lazer gravür tekniğiyle işlendi. Eserin üst kısmında “Allah” lafzı, alt kısmında ise “Hz. Muhammed” ismi yer aldı. Harita içerisinde Fetih Suresi’nin 1 ve 2’nci ayetleri bulunurken, köşelerde dört halifenin isimleri yer aldı.

Tablonun ayrıca Anadolu Türk desenleriyle süslendiği, lazer gravür sanatıyla işlendiği ve zirkon taşlarla bezendiği belirtildi. Kuyum işçiliğiyle metal katmanlar halinde hazırlanan eser, özel mine boyama yöntemiyle renklendirildi ve sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek parça olarak tasarlandı.