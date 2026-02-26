İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapılmaması için denetim yaptı. Aramada, C.B ve B.B'nin üzerinde sınavda kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 2 gizli kamera, 2 kulak içi dinleme cihazı ve 2 kablosuz veri aktarma cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.