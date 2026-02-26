23 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen olayın ardından Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. 53 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu S.G. (2005 doğumlu) ile suça sürüklenen çocuk G.G. (2012 doğumlu) yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa Operasyon: 140 Tutuklama
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa Operasyon: 140 Tutuklama
İçeriği Görüntüle

Çalınan cep telefonunun ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi