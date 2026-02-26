23 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen olayın ardından Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. 53 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu S.G. (2005 doğumlu) ile suça sürüklenen çocuk G.G. (2012 doğumlu) yakalanarak gözaltına alındı.
Çalınan cep telefonunun ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/iUqz3ALk5h— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) February 25, 2026
