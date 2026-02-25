Galatasaray Daikin, 2026 CEV Cup çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud’u konuk etti.

İlk seti 22-25 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki setlerde oyunun kontrolünü ele aldı. İkinci seti 25-21, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti 25-17 kazanan Galatasaray Daikin, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

İlk Maç Avantajı Getirdi

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan temsilcimiz, iki maç sonunda üstünlüğü sağlayarak Avrupa’da yoluna devam etti.

Rakip Voluntari

Galatasaray Daikin, yarı finalde Romanya ekibi C.S.O. Voluntari 2005 ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, finale yükselmek için kritik bir mücadele verecek.