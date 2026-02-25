Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bakırköy'de Tarihi Mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Özel'in satırbaşları şöyle: "İstanbul’un şehrine evladına Ekrem İmamoğlu‘na sahip çıkan İstanbul’a selam olsun. Tam 343 gün önceydi. 343 gün önce birileri İstanbul’a dedi ki sen bilmezsin ben bilirim. Bugüne kadar oy istedim verdim, aday gösterdim seçtin ne dediysem yaptın! Bundan sonra da öyle olacak. Kimin yöneteceğini ben karar vereceğim. Senin seçtiğin değil, benim istediğim olacak dedi. O gün o gün kendi geçmişinde, kendi tarihinde üç aylık bir hapis cezası olan o cezayı olana kadar rüşvette irtikapla, ihaleye fesatla, terör örgütüne destekle suçlanan ama yargılanan ama bir gün evine polis gelmeyen bir gün tutuklu yargılanmayan cezalan göreve devam eden cezası, Yargıtay’da kesinleştiği güne kadar görevinin başında olan ceza kesinleşince telefonla çağrılan davulla zurna ile mitingle giden içerideki koğuş arkadaşına oda arkadaşına karar verilen içeride her gün yüzlerce ziyaretçiyi kabul eden içeride, şiir kaseti çıkaran birisi bu sefer kendisiyle aynı görevde olan, kendisine karşı kendisine karşı yapılan suçlamaları kopyala yapıştır ve yapıştırdı. Kişi kendinden bilir işi burada bu işler oluyorsa mutlaka birileri alıyordur. Tarihin en büyük iftirasıyla hem de en büyük iftirasıyla karşımıza çıktılar." diye konuştu.

İmamoğlu ve ailesine türlü türlü iftira attılar!

Başkan Özel'in konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Tam 343 gün önce bir gece bir yoksul ailenin iftar sofrasında iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Ertesi gün sabahın köründe, evine polisler geldi. İmamoğlu'nu aldılar götürdüler. Sonra dediler ki teröre yardım ettin. Terör‘den suçlusun soruşturman var dediler. Efendim sen ajanlık yaptın, sen yurt dışına bilgiler sattın buradan dosyan var dediler. Yok efendim bir tane uçak buldular, iki fotoğraf buldular. İmamoğlu'nun ailesine eşine, kardeşlerine kadar türlü türlü iftiralar attılar. 343 gün boyunca terör dediler yalan çıktı." dedi.

"Biz bu işten dönmeyiz"

Zor şartlarda Miting yaptıklarını belirten Özel'in konuşması şöyle: "Bir mitingde, 14 kişinin bayıldığı da oldu. Öyle kış günlerinde -4 derece kar yağarken, mitingimizi gerçekleştirdik. Tepemize dolu yağdığı da oldu yine de buradaydık. Bu vakitten sonra biz, bu işten dönmeyiz. Şimdi tarih olarak 19 Mart’a doğru ilerliyoruz. İmamoğlu'nun haksız yere içeri alınmasının üzerinden 1 yıl geçti. 19 Marta üç hafta var, geri sayıyoruz. 321 gün diyoruz, üçüncü bölgeden başlıyoruz. Bundan sonra da ikinci bölgede ve birinci bölgede mitinglerle çarşamba akşamları bir araya geliyoruz. Bu boş meydanları, boş bırakmadan mücadeleyi yarıda bırakmadan, bu meydanlarda adaletin sesini haykırmaya devam ediyoruz. Darbenin yıldönümünde hep beraber tarihi bir eylemde, Saraçhane!de 100.000 kişiyle miting yapıyoruz. yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"19 Mart'ta Yüreğimizi Yaktılar"

Başkan Özel'in sözlerini şöyle sürdürdü: "19 Mart‘ta onlar bizim yüreğimizi yaktılar! Biz de 19 Mart‘ta mücadele ateşini yaktık. O gün kıvılcımla, bütün Anadolu’ya dağıldık. Ama bu sene 18 Mart'ı 19 Mart’a bağlayan gece, bu büyük mücadelenin kor aleviyle bir araya geleceğiz. Bir yıl boyunca yanmış, küçülmemiş ve nar gibi kızarmış öfkesini içinde tutmuş, mücadeleden bir adım geri atmamış bir mitinge var mısınız? Bugün bizi 12 metrelik hücresinden dinleyen arkadaşlar, bu meydandan güç alıyorlar. O arkadaşlarımız şunu biliyorlar, Zaman geri sayma zamanıdır, bundan sonrası arkadaşlarımız özgürlüğe geri sayarken, ülkemizde iktidara geri saymaya bir devri kapatmaya bir devri açmaya hazırlanıyoruz. Sizin gücünüzle, sizin azmininizle ve sizin mücadelenizle bir devir kapanıyor. Bir devir açılıyor, vatan evlatlarının devri geliyor."