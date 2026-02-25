8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken İlmek Müzik Topluluğu, “Emeğin ve Direnişin Ezgileriyle” sloganıyla dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Topluluk, 1 Mart 2026 Pazar günü saat 17.00’de Mamak’ta sahne alacak. Repertuvarında Kürtçe, Ermenice ve Zazaca ezgilerin yanı sıra Arnavutça, Boşnakça, Arapça ve Farsça şarkılara da yer veren topluluk, çok dilli ve çok kültürlü bir müzik hattı kuruyor. Emek, dayanışma ve direniş temalarının öne çıktığı konserde, kadın mücadelesinin ezgileri seslendirilecek.

Pandemi döneminde “mücadeleyi ilmek ilmek öreceğiz” diyerek yola çıkan İlmek Kadın Dayanışması girişimiyle kurulan topluluk, işçi, emekçi ve ev emekçisi kadınlardan oluşuyor. İlk sahnesini Mamak Emek Demokrasi Platformu’nun “Geçinemiyoruz” etkinliğinde alan grup, çeşitli direniş ve dayanışma eylemlerine müzikleriyle destek verdi; hayvan hakları eylemlerinde de sahne aldı.

Topluluk ilk konserini 2024 yılında sanatçı Sümeyra Çakır anısına gerçekleştirdi. İkinci konserini ise 2025 yılında 8 Mart’a giderken “Emeğin Ezgileriyle 8 Mart’ı Karşılıyoruz” şiarıyla düzenledi.

Bu yıl üçüncü kez sahne alacak olan topluluk, 2026 8 Mart’ını da “Emeğin ve Direnişin Ezgileriyle Karşılıyoruz” diyerek selamlayacak.

İlmek Müzik Topluluğu, başta işçi, emekçi ve ev emekçisi kadınlar olmak üzere tüm kadınları konsere davet ederken, “Konser tüm erkek sınıf kardeşlerimize de açıktır” çağrısında bulundu.

Konser Bilgileri:

Tarih: 1 Mart 2026 Pazar

Saat: 17.00

Yer: Yuva-Külahlı Köyleri Derneği, Tuzluçayır Mahallesi 600. Sokak No:12/A Mamak, Ankara