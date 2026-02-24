Ankara, bu yılın en sert kış günlerine hazırlanıyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, başkentte özellikle akşam saatlerinden sonra kendini hissettirecek.

Çarşamba akşamı ile birlikte sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, perşembe günü soğuk hava Ankara genelinde etkisini artıracak. Gündüz sıcaklıklarının 2-3 derece civarında seyretmesi, gece saatlerinde ise sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.

Kar ve buzlanma etkili olacak

Başkentte soğuk hava ile birlikte yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü buzlanma riskinin artacağına dikkat çekiliyor.

Ulaşımda kritik uyarı

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte yollarda buzlanma oluşabileceğini vurguluyor. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte aksama yaşanabileceği ifade ediliyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması, zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesi ve kış lastiği kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Soğuk hava dalgasının 3 gün boyunca etkili olduktan sonra hafta sonuna doğru Ankara’da sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.