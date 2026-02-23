Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “10.000.000 Adet Akıllı Bileklik” alımı için ihale çağrısında bulundu.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek olup ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; ihaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmelerinin zorunlu olduğu belirtildi. Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

