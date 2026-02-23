CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, emeklilerin elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere artan enerji giderleri altında ezildiğini belirterek TBMM’ye “Emekliye Enerji Desteği” kanun teklifini sundu. Dinçer’in teklifi, aylık alan emekliler ile hak sahiplerine yılda bir kez, kış ayları gelmeden önce Eylül ayında net asgari ücret tutarında nakdi destek ödenmesini öngörüyor.

Dinçer: “Kış ayları emekli için çok zor geçti. AKP iktidarı bu kış da emekliyi açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum etti. Emekli, pazar filesiyle faturalar arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı. En azından önümüzdeki kış emekli evinde sıcak otursun.” ifadelerini kullandı.

“ISINMADA AĞIR YÜK”

Sabit gelirle yaşayan emeklilerin fiyat artışları karşısında alım gücünün gerilediği belirten Dinçer: “Özellikle ısınma ve elektrik gibi zorunlu konut giderleri emeklinin sırtında “ağır bir yük” haline geldi. Enerji harcamaları barınma, beslenme, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarla doğrudan rekabet ediyor. Böylece emekli temel ihtiyaçlar arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Bu kış da emekli ne yazık ki enerji giderlerinden vazgeçti. Kış şartlarında soğuk evlerde oturmak zorunda kaldılar. Bu sadece ekonomik değil, aynı zamanda yaşlı nüfusta sağlık koşullarının tetikleyebileceği sağlık sorunları nedeniyle kamusal sağlık yükünü artırma riski taşıyor.” ifadelerini kullandı.

AKP, EMEKLİYE “KATLAN” DİYOR

Dinçer şunları söyledi: “Emeklilerin önemli bir kısmı ek gelir imkanından yoksun. AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ani ve yüksek maliyet artışları karşısında emekliyi korunmasız bırakması, sosyal güvenlik sisteminin koruyucu işleviyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, enerji maliyetlerindeki dönemsel yükselişlerin yarattığı yükü azaltacak tek seferlik ve ölçülebilir bir destek mekanizmasının sosyal adaleti güçlendireceğini düşünüyoruz.

AKP iktidarı emekliye sabret, katlan diyor. Ama Biz CHP olarak emeklimizi yılların emeğine karşılık rahat yaşatmanın yollarını arıyoruz. Bu ülkenin emeklisi kışın battaniyeyle değil, insanca evinde ısınmalıdır. Henüz bir ayda eriyen emekli maaşı, AKP’nin bilimsellikten uzak ekonomi politikaları nedeniyle kış gelmeden daha da eriyecektir. Kış gelmeden emekliye verilecek destek, bir nebze de olsa onları önümüzdeki kış rahatlatacaktır.”