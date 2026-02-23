Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı, zincirleme kazaya yol açtı. Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralanırken, TIR’a çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.
Sis ve Kar Kazayı Getirdi
Kaza, sabah saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu Kandilli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis ve kar nedeniyle kayganlaşan yolda Erzurum istikametine ilerleyen 73 DV 258 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. TIR’ın çekici kısmı ters döndü.
Aynı yönde seyreden 34 DGD 651 plakalı yolcu otobüsü, ters dönen TIR’ın kafa kısmına çarptı. Arkadan gelen 11 araç da kazaya karıştı.
20 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Otobüs Sürücüsü Sıkıştı
Kazada otobüs sürücüsü araçta sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı
Zincirleme kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yaralıların sevk edilmesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Yetkililer, bölgede etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.