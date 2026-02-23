Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi'nin Kim Jong Un'u yeniden genel sekreter olarak seçtiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen Kore İşçi Partisi'nin 9'uncu Kongresi'nde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeniden genel sekreterlik görevine getirildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, delegeler pazar günü gerçekleşen kongrenin 4'üncü gününde Kim Jong Un'un yeniden parti lideri olarak seçilmesini oy birliğiyle onayladı.

Haberde, Kim'in ülkenin nükleer kapasitesini geliştirme ve bölgesel konumunu güçlendirme yönündeki çabalarının bu kararda belirleyici olduğu vurgulandı. Kongre süresince yeni 5 yıllık planlar kapsamında askeri ve siyasi stratejilerin yanı sıra ülkenin ekonomik kalkınma hedeflerinin de masaya yatırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeniden seçilmesi nedeniyle Kim Jong Un'a bir tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.