Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yayıncılık ilkelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık ve kamu yararını önceleyen bir yayıncılık anlayışını benimsediklerini belirten Daniş, bu çerçevede “3A formülü”nü esas aldıklarını ifade etti.

Daniş, medya içeriklerinde asıl etkinin izlenme oranlarıyla değil, topluma sağladığı katkı ve etik duruşla ölçülmesi gerektiğine dikkat çekti.

“AKLIN, AİLENİN VE AHLAKIN KORUNMASI”

Açıklamasında 3A formülünün “aklın korunması, ailenin korunması ve ahlakın korunması” ilkelerine dayandığını vurgulayan Daniş, sorumlu yayıncılığın temelinde toplumsal değerlerin yer aldığını kaydetti.

Medyanın yalnızca eğlence ya da haber verme işleviyle sınırlı olmadığını belirten Daniş, yayınların toplumun kültürel yapısını ve değer dünyasını şekillendiren güçlü bir araç olduğuna işaret etti.

“TOPLUMSAL SORUMLULUK ÖNCELİĞİMİZ”

Medya etiği ve kamu yararını önceleyen içeriklerin önemine değinen Daniş, geleceğin sağlıklı bir medya kültürüyle inşa edilebileceğini ifade etti. RTÜK olarak etik ilkelere bağlı, sorumluluk sahibi ve toplumu olumlu yönde etkileyen yayın anlayışını desteklediklerini belirten Daniş, bu doğrultudaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

Daniş’in açıklamaları, medya sektöründe etik ve toplumsal sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.