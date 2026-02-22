İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa programı kapsamında Bursaspor Kulübü’ne ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Enes Çelik ile bir araya gelen Dervişoğlu, kulübün geçmiş başarılarına vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Bursaspor’un Türk futbolunun köklü ve saygın kulüplerinden biri olduğunu belirterek, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış altı takımdan biri olmasının önemine dikkat çekti.

“Yeniden Süper Lig’de Göreceğiz”

Yeşil-beyazlı ekibin geçmişte Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, son yıllarda yaşanan talihsiz süreç nedeniyle kulübün 2. Lig’de mücadele ettiğini söyledi.

Bursaspor’un bu sezon ligi başarıyla tamamlayarak 1. Lig’e yükseleceğine inandığını ifade eden Dervişoğlu, “Önümüzdeki yıl ise Bursaspor’u yeniden Süper Lig’de, hak ettiği noktada göreceğiz” dedi. Misafirperverliklerinden dolayı kulüp yönetimine teşekkür etti.

Tribünde Takip Edecek

Bursa’ya iftar programı dolayısıyla geldiğini belirten Dervişoğlu, ilerleyen dönemde bir maçta tribünde yer almak için yeniden şehre geleceğini de sözlerine ekledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.