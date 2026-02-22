Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Atapark Mahallesi’nde açılışı yapılan Âşıklar Kıraathanesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İftarın ardından düzenlenen âşık atışması programında geleneksel kültürün en güzel örnekleri sergilendi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen gecede, sazın teline ve sözün gücüne yansıyan ezgiler büyük beğeni topladı. Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da etkinliği sonuna kadar takip etti.

Usta Âşıklar Aynı Sahneyi Paylaştı

Gecede, Türk Halk Müziği sanatçısı Yıldırım Budak başta olmak üzere; İsmail Aladağlı, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Paşa Susanoğlu, Âşık Kul Nuri ve Beyzade Aslan sahne aldı.

Saz eşliğinde gerçekleştirilen atışmalar ve türküler izleyenlerden tam not aldı. Yıldırım Budak’ın seslendirdiği uzun havalar ise dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Özarslan’dan Alkışlı Destek

Program boyunca âşıkları ilgiyle dinleyen Başkan Özarslan, performanslara alkışlarıyla eşlik ederek geleneksel kültüre verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Belediye yetkilileri, ramazan ayı boyunca kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Âşıklık Geleneği İçin Kalıcı Mekân

Atapark Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içinde hizmete açılan Âşıklar Kıraathanesi, Anadolu’nun köklü âşıklık geleneğini yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Bu projeyle birlikte Keçiören’de âşıklara sanatlarını icra edebilecekleri kalıcı bir alan kazandırılmış oldu.