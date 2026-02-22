İstanbul’un simge yapılarından Haydarpaşa Garı’nın geleceği yeniden gündemde.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Yaklaşık 35 yıldır Haydarpaşa’da görev yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bektaş, garın 2013’te trenlere kapatılmasının ardından işlevinden uzaklaştırıldığını ve kültürel kimliğinden koparılarak farklı projelere açılmak istendiğini söyledi. Bektaş, Haydarpaşa’nın yalnızca bir ulaşım noktası değil, Türkiye’nin ortak hafızasında yer eden tarihsel bir değer olduğunu vurguladı.

“HAYDARPAŞA TÜRKİYE’YE MAL OLMUŞ BİR GAR”

Haydarpaşa’nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını vurgulayan Bektaş, şunları söyledi: “Haydarpaşa Türkiye’ye mal olmuş bir gar. Filmlere konu olmuş bir gar. İstanbul’a ilk geldiğinizde adım atılan, ilk ayak basılan yerlerden bir tanesi. Bu anlamda Haydarpaşa İstanbul’un da bir simgesi.”

1908 yılında hizmete açılan garın yaklaşık 10 yıl öncesine kadar aktif olarak hizmet verdiğini hatırlatan Bektaş, “İstanbul 16 milyonluk bir şehir. Bir Haydarpaşa’da, bir de Sirkeci’de olmak üzere iki ana gar vardı.” ifadelerini kullandı.

“SERMAYENİN İŞTAHINI KABARTAN BİR YER”

Garın konumuna dikkat çeken Bektaş, “Haydarpaşa şehrin en güzel yerlerinden bir tanesinde, Kadıköy’de ve geniş bir alana yayılmış. Sadece gar değil; demiryolu ile ilgili iş yerlerinin, komplekslerin olduğu bir yer. Bu anlamda sermayenin iştahını kabartan bir yer.” dedi.

2000’li yılların başında Marmaray Projesi gerekçesiyle Haydarpaşa’nın işlevsiz bırakılmaya çalışıldığını öne süren Bektaş, o dönemde ortaya atılan projeleri şöyle anlattı: “Burayı önce ‘Manhattan’a çevireceğiz’, sonra ‘Venedik’e çevireceğiz’ dediler. ‘7 tane 50 katlı iş merkezi yapacağız’ diye piyasaya çıktılar. Haydarpaşa Gar binası otel olarak lanse edildi.”

84 STK İLE “HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI”

Bu girişimlere karşı sivil toplum örgütleriyle birlikte mücadele başlattıklarını belirten Bektaş, “2000’li yılların başında İstanbul Mimarlar Odası’yla birlikte Haydarpaşa Dayanışması adı altında 84 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu bir yapı kurduk. Mücadelemiz 2005 yılında başladı ve bugünlere kadar devam etti.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.