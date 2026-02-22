Türkiye’nin önde gelen emek ve meslek örgütleri, son dönemde laiklik tartışmaları üzerinden yapılan açıklamalara karşı ortak bir bildiri yayımladı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) imzasıyla yayımlanan açıklamada, laikliğin savunulmasının suç gibi gösterilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, laikliğin yalnızca anayasal bir ilke değil, aynı zamanda eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü ve toplumsal barışın teminatı olduğu vurgulandı. Emek örgütleri, laikliğin hedef alınmasının işçi ve emekçilerin haklarını da doğrudan etkilediğini belirterek, bu durumun toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdiğine dikkat çekti.

“LAİKLİK, EMEKÇİLERİN BİRLİĞİNİN TEMİNATIDIR”

Ortak metinde, ekonomik zorlukların arttığı dönemlerde toplumun kimlikler üzerinden ayrıştırılmaya çalışıldığı ifade edilerek, laikliğin bu ayrışmaya karşı birleştirici bir rol üstlendiği belirtildi. Açıklamada, “Laiklik; emeğin birliği, eşitliği ve hak arama mücadelesinin güvencesidir” denildi.

Ayrıca laiklik ilkesinin zedelenmesinin, işçi haklarının geriletilmesi ve toplumsal adaletsizliğin derinleşmesiyle doğrudan ilişkili olduğu savunuldu.

“ANAYASAL BİR HAK”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ikinci maddesine atıf yapılan açıklamada, devletin “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” niteliğinin altı çizildi. Bu ilkelerin son yıllarda zayıflatıldığı öne sürülen metinde, laikliği savunmanın suç olarak gösterilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Emek ve meslek örgütleri, açıklamanın sonunda şu mesajı verdi:

“Laikliği savunmak suç değildir, anayasal bir haktır. Eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir cumhuriyet için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Açıklamanın tamamına örgütlerin resmi kanalları üzerinden erişilebileceği belirtildi.