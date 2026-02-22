Başvuruların 456’sı kadınlar, 1670’i erkekler tarafından yapılırken, 7 dilekçe ise tüzel kişilerden geldi. En fazla başvuru adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemler alanlarında gerçekleşti.

Üniversitelerde Astroloji Bölümü Talebi

Komisyona iletilen dikkat çekici talepler arasında üniversitelerde astroloji eğitimi verilmesi ve bu alanda bölüm açılması isteği yer aldı. Bir vatandaş, hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Açık Alanda Sigara İçmeye Yasak Önerisi

Bir başka dilekçede ise açık alanlarda yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanması istendi. Başvuruda, yürüyen kişilerin sigara dumanı, kül ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığı ve çevre temizliği açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtildi. Açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulması ve kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanması önerildi.

Dövmecilerin Kapatılmasından Yapay Zekâ ile Yargılamaya

Komisyona ulaşan diğer ilginç taleplerden bazıları ise şöyle sıralandı:

Devlet memurlarına gün içinde saatlik izin hakkı tanınması

Ehliyet zorunluluğunun kaldırılması

Yargı mensuplarının geç ve hatalı kararlarından şahsen sorumlu tutulması ve tazminatların kendilerine rücu edilmesi

Dövmecilerin kapatılması

Banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi

Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenler tarafından seçilmesi

Öğretmen atamalarında eğitim fakültesi akademisyenlerinin görev alması

Sosyal medyada tanımadığı kişilere şaka yapan veya izinsiz video çeken fenomenlere ceza verilmesi

Yapay zekâ ile yargılama yapılması

Ayrıca bir vatandaşın nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda Meclis’ten yardım talep etmesi de başvurular arasında yer aldı.

Af Talepleri Dikkat Çekti

Komisyona iletilen dilekçeler arasında mahkûm ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı taleplerinin sayısının da yüksek olduğu görüldü.

Vatandaşların farklı alanlardaki beklenti ve önerilerini parlamentoya ilettiği dilekçeler, toplumdaki gündem başlıklarını ve bireysel talepleri gözler önüne serdi.