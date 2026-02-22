Başvuruların 456’sı kadınlar, 1670’i erkekler tarafından yapılırken, 7 dilekçe ise tüzel kişilerden geldi. En fazla başvuru adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemler alanlarında gerçekleşti.
Üniversitelerde Astroloji Bölümü Talebi
Komisyona iletilen dikkat çekici talepler arasında üniversitelerde astroloji eğitimi verilmesi ve bu alanda bölüm açılması isteği yer aldı. Bir vatandaş, hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etti.
Açık Alanda Sigara İçmeye Yasak Önerisi
Bir başka dilekçede ise açık alanlarda yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanması istendi. Başvuruda, yürüyen kişilerin sigara dumanı, kül ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığı ve çevre temizliği açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtildi. Açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulması ve kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanması önerildi.
Dövmecilerin Kapatılmasından Yapay Zekâ ile Yargılamaya
Komisyona ulaşan diğer ilginç taleplerden bazıları ise şöyle sıralandı:
-
Devlet memurlarına gün içinde saatlik izin hakkı tanınması
-
Ehliyet zorunluluğunun kaldırılması
-
Yargı mensuplarının geç ve hatalı kararlarından şahsen sorumlu tutulması ve tazminatların kendilerine rücu edilmesi
-
Dövmecilerin kapatılması
-
Banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi
-
Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenler tarafından seçilmesi
-
Öğretmen atamalarında eğitim fakültesi akademisyenlerinin görev alması
-
Sosyal medyada tanımadığı kişilere şaka yapan veya izinsiz video çeken fenomenlere ceza verilmesi
-
Yapay zekâ ile yargılama yapılması
-
TBMM’nin adının “Büyük Türkiye Millet Meclisi” olarak değiştirilmesi
Ayrıca bir vatandaşın nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda Meclis’ten yardım talep etmesi de başvurular arasında yer aldı.
Af Talepleri Dikkat Çekti
Komisyona iletilen dilekçeler arasında mahkûm ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı taleplerinin sayısının da yüksek olduğu görüldü.
Vatandaşların farklı alanlardaki beklenti ve önerilerini parlamentoya ilettiği dilekçeler, toplumdaki gündem başlıklarını ve bireysel talepleri gözler önüne serdi.