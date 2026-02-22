Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta 6 ilde daha kura çekimlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura törenlerinin tamamlanmasının ardından konutların temellerinin hızla atılacağını belirten Kurum, ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027’de yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.
500 Bin Sosyal Konut, 500 Mahalle Konağı
“Ev Sahibi Türkiye” vizyonuyla yürütülen proje kapsamında sadece konut üretimi değil, sosyal donatı alanları da inşa edilecek. Bakan Kurum’un açıklamasına göre, sosyal konut projeleriyle birlikte:
-
Anaokulları
-
Aile sağlık merkezleri
-
Spor salonları
-
Taziye evleri
-
Misafirhaneler
yer alacak. Ayrıca mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla 500 mahalle konağı da vatandaşların hizmetine sunulacak.
Kura Takvimi 23 Şubat – 1 Mart 2026
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 23 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında kura çekimleri devam ediyor. Açıklanan takvime göre:
-
24 Şubat: Uşak
-
25 Şubat: Isparta
-
26 Şubat: Burdur
-
27 Şubat: Edirne, Denizli ve Osmaniye
TOKİ tarafından duyurulan program doğrultusunda kura süreçleri ilerleyen günlerde de sürecek.
Sosyal Konut Projesi ile Hedef Ne?
500 bin sosyal konut projesiyle dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapılması amaçlanıyor. Proje, hem konut arzını artırmayı hem de şehirlerde planlı ve sosyal donatı alanları güçlü yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.
Kura sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatların hız kazanması ve 2027 yılı itibarıyla anahtar teslimlerinin başlaması planlanıyor.