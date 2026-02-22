2026 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşın borç yükü icra verilerine yansıdı. Yılın ilk 50 gününde yaklaşık 1,5 milyon yeni icra dosyası açıldı. Bu tablo, ekonomik baskının geniş bir kesimi etkilediğini gözler önüne serdi.

Günlük ortalamalara bakıldığında, her gün on binlerce yeni dosyanın sisteme girdiği görülüyor. Bu artış, icra dairelerindeki yoğunluğu da belirgin şekilde artırmış durumda.

Bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları da yükselişini sürdürüyor. Toplam borç tutarı trilyonlarca lirayı aşarken, kısa sürede yaşanan artış dikkat çekiyor.

Özellikle yüksek faiz oranları ve artan yaşam maliyetleri, vatandaşın borcunu çevirmesini zorlaştıran en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

Dosya sayısı milyonları geçti

Türkiye genelinde icra dairelerindeki toplam dosya sayısı da rekor seviyelere ulaştı. Milyonlarca dosyanın işlemde olması, sadece bireysel değil, sistemsel bir yoğunluğa işaret ediyor.

Bu durum, ekonomik sıkıntının yalnızca belirli bir kesimi değil, toplumun geniş bir bölümünü etkilediğini ortaya koyuyor.