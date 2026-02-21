Yeni düzenlemeye göre:

Belediyeden çalışma izni veya ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira idari para cezası, Yemeksepeti'nde Birlikten Lezzet Doğar projesi sürüyor İçeriği Görüntüle

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira ceza,

Aracını tescil amacının dışında kullananlara ve buna izin veren araç sahiplerine 20 bin lira ceza uygulanacak.

Ayrıca izinsiz yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Son ihlalin ardından 1 yıl içinde tekrar edilmesi halinde cezalar 2 katı olarak uygulanacak. Ehliyetin iadesi için tüm para cezalarının ödenmesi şartı aranacak.

“Vergisini Ödeyen Esnaf Korunmalı”

Mehmet Yiğiner, yolcu taşımacılığı yapan esnafın gerekli vergi ve harçları ödeyerek faaliyet gösterdiğini vurguladı. Korsan taksiciliğin ciddi vergi kaybına yol açtığını ifade eden Yiğiner, “İleri teknoloji deniliyor ancak burada esnafın emeği ve ekmeği çalınıyor.” dedi.

Yiğiner, cezaların artırılmasının caydırıcılığı güçlendireceğini belirterek, ehliyete el koyma süresinin en az 6 ay olması gerektiğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

“Korsan Taksiler Güvenli Değil”

Korsan taşımacılığın vatandaşlar açısından güvenlik riski taşıdığına dikkat çeken Yiğiner, kimliği ve sicili bilinmeyen kişilerle yapılan yolculukların tehlikeli olabileceğini belirtti. Kullanıcılar için de cezai yaptırım bulunduğunu hatırlatan Yiğiner, kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların süreceğini söyledi.

Yeni yasa ile korsan taşımacılığın önlenmesi, trafik düzeninin sağlanması ve yasal taşımacılık yapan esnafın korunması hedefleniyor.