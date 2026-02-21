Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Mart ayında ödenecek olan Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi. 2026 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimiyle ilgili kulis bilgileri gelmeye başladı. İşte masadaki rakamlar ve beklenen tarihler...

2026 Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz dönemde 4.000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinin, 2026 yılında enflasyon ve refah payı artışıyla birlikte güncellenmesi bekleniyor. Ankara kulislerinde konuşulan en güçlü senaryoya göre; ikramiyenin 5.000 TL ile 6.000 TL bandına çıkarılması hedefleniyor.

Eğer 5.000 TL olursa: Emekli yılda toplam 10.000 TL ikramiye alacak.

Eğer 6.000 TL olursa: Emekli yılda toplam 12.000 TL ikramiye alacak.

İkramiyeler Ne Zaman Yatacak? (Ödeme Takvimi)

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Emekli ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara geçmesi gelenek haline geldiği için takvim şu şekilde öngörülüyor:

Ödeme Tarih Aralığı: 9 - 15 Mart 2026

Kapsam: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar.

Kim, Kaç TL Alacak?

İkramiye tutarı netleştiğinde, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Örnegin ikramiye 6.000 TL olarak belirlenirse:

%75 hissesi olan: 4.500 TL

%50 hissesi olan: 3.000 TL

%25 hissesi olan: 1.500 TL ödeme alacak.