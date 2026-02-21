24. Hafta Maç Programı

22 Şubat Cumartesi

14.00 Köyceğiz Belediyespor – Spor Toto (Köyceğiz)

15.00 Altınpost Giresunspor – Beykoz Belediyesi Spor (Hüseyin Avni Alparslan)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor – Rize Belediyespor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor – İstanbul Gençlik (Porsuk)

5 Mart Perşembe

19.00 Beşiktaş – Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

Zirve Yarışı ve Kritik Mücadeleler

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımların yanı sıra play-off ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar da haftaya damga vuracak. Özellikle 5 Mart Perşembe günü oynanacak Beşiktaş – Nilüfer Belediyespor mücadelesi haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 24. hafta maçlarının ardından puan tablosunda önemli değişiklikler yaşanabilir. Takımlar, sezonun son bölümüne girilirken hata yapmak istemiyor.

Hentbolseverler, birbirinden çekişmeli geçmesi beklenen mücadelelerde tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.