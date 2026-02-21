Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, Andrew’un tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak. Halihazırda tüm kraliyet unvanlarını kaybetmesine rağmen veraset sıralamasında 8. sırada yer aldığı biliniyor.

Yasal Süreç Nasıl İşleyecek?

Olası düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için:

İngiltere Parlamentosu’nun Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan geçmesi,

Kral III. Charles’ın onayı,

Ayrıca Kral’ın devlet başkanı olduğu Kanada, Avustralya, Jamaika ve Yeni Zelanda’nın da aralarında bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteği gerekiyor.

Taht veraset sırası en son 2013 yılında çıkarılan Succession to the Crown Act 2013 ile değiştirilmişti. Bu yasa, Katolik biriyle evlenen kişilerin veraset hakkını kaybetmesine yol açan uygulamayı kaldırmıştı.

Parlamento kararıyla veraset sırasından çıkarılan son isim ise 1936’da tahttan feragat eden VIII. Edward ve soyundan gelenler olmuştu.

Epstein Belgeleri ve Yeni Tartışmalar

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle uzun süredir kamuoyu baskısı altında olan Prens Andrew’un adı, ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde de yer almıştı. Epstein mağduru Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Andrew ile ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Andrew iddiaları reddetmişti.

Ekim 2025’te artan baskılar ve yayımlanan yeni Epstein belgeleri sonrasında Andrew’un “Prens” unvanı da elinden alınmıştı. Daha önce York Dükü unvanından feragat etmişti.

Son olarak kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan Andrew, yaklaşık 11 saat sonra serbest bırakıldı.

Siyasi Tepkiler ve Monarşi Tartışması

Hükümetin olası yasa girişimi, Liberal Demokratlar ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekillerinin destek sinyali vermesi sonrası gündeme geldi. İktidardaki İşçi Partisi içindeki bazı monarşi karşıtı vekiller ise Andrew’un tahta çıkma ihtimalinin son derece düşük olduğunu savunarak yasal değişikliğin gereksiz olabileceğini ifade etti.

Bu gelişmeler, İngiltere’de monarşinin geleceği ve kraliyet ailesinin kamuoyu nezdindeki itibarı konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Royal Lodge ve Kamu Tepkisi

Andrew’un 2003’ten bu yana kaldığı Royal Lodge malikanesini düşük kira ve uzun süreli kullanım hakkıyla edinmesi de kamuoyunda eleştirilmişti. Vergi mükelleflerinin kraliyet harcamalarına katkısı konusu parlamentoda gündeme gelmişti.

Baskılar sonrası Windsor’daki konutunu boşaltan Andrew’un, Kral Charles’ın özel mülkü olan Sandringham arazisindeki bir çiftlik evine taşındığı belirtilmişti.

İngiltere’de Tarihi Karar Eşiği

Eğer yasa teklifi hazırlanır ve kabul edilirse, Prens Andrew modern dönemde veraset sırasından çıkarılan en dikkat çekici kraliyet üyesi olacak. Gözler şimdi hem polis soruşturmasının sonucunda hem de hükümetin atacağı resmi adımlarda.