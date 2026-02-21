ABD’nin New York City kentinde yaşayan yüzlerce Müslüman, şehrin en işlek noktalarından biri olan Times Square’da iftar programında bir araya geldi.

“Wayoflifesq” adlı sosyal medya hesabı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen etkinlik, Broadway Caddesi ile 7. Sokak köşesinde gerçekleştirildi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte katılımcılar dualarla oruçlarını açtı. Program kapsamında yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz kumanya dağıtıldı.

1200 Kur’an-ı Kerim Dağıtıldı

Organizasyon yetkilisi S.Q, etkinliğin amacının İslam’ı doğru anlatmak ve insanlara Kur’an-ı Kerim’i tanıtmak olduğunu belirtti. İftar programında 1200 Kur’an-ı Kerim’in İngilizce, İspanyolca ve Almanca gibi farklı dillerde dağıtıldığı açıklandı.

Etkinlik ekibinde yer alan Harman ise Times Square’in her zaman yoğun bir ilgi odağı olduğunu vurgulayarak, çevreden geçen çok sayıda kişinin programa ilgi gösterdiğini ifade etti.

Times Square’de Teravih Namazı

İftarın ardından katılımcılar, getirdikleri seccadeler üzerinde yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Times Square’in ışıkları altında akşam ve teravih namazlarını kıldı.

Program, çevrede bulunan New Yorklular ve turistler tarafından ilgiyle izlendi. Çok sayıda kişi cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.

Etkinlik boyunca New York polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Program sırasında iki kişinin kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu bildirildi.

Times Square’de ilk iftar programı 2022 yılında düzenlenmişti.