Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu yurt genelinde yeni ve soğuk bir yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı.

Çelik, cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege ve Marmara’nın batısından başlayacak yağışların, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olacağını belirtti. Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülke genelinde yağış beklendiğini ifade etti.

Sıcaklıklar 4-6 Derece Düşecek

Yeni sistemin soğuk hava taşıdığını vurgulayan Çelik, pazar günü itibarıyla ülke genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de Yağış Bekleniyor

Başkent Ankara’da yarın öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Pazar günü ise aralıklarla yağmur görülecek. Ankara’nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklığın cumartesi 13 derece, pazar günü ise 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul’da hafta sonu aralıklı yağışların etkili olacağı, sıcaklıkların 14 dereceden 7 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

İzmir’de ise yağışların cumartesi sabah saatlerinde başlayacağı ve yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Yetkililer, özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor.