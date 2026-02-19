Kaza, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Nihat Efe Kurt’un kullandığı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı.
Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını Kaybetti
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nihat Efe Kurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kurt’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.