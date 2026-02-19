Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 18 Şubat 2026 tarihinde bir sosyal medya platformunda yer alan “Çocuklar Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil attı” paylaşımına konu olan olayın, Ziyagökalp Mahallesi’ndeki Abdulkadir Geylani Camii’nde gerçekleştiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldığı aktarıldı. Yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve suça sürüklenen çocuk olduğu belirlenen M.T. (Melikgazi-2011 doğumlu) yakalandı.

Şüpheli ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulandığı bildirildi.