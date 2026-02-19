Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ankara’da ilk sahur heyecanı yaşandı. Başkentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar gece saatlerinde bir araya gelirken, en yoğun katılım Keçiören’de gerçekleşti. Keçiören’de bulunan Piri Türkistan Camii çevresinde organize edilen Ramazan etkinliğinde vatandaşlar sahur öncesi buluştu. Program kapsamında çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler de düzenlendi. Eğlenceli anlara sahne olan gece, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerin ilçenin farklı noktalarında da süreceğini belirtirken, vatandaşlar ilk sahuru manevi atmosfer içinde karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Ankara’nın birçok ilçesinde de sahur öncesi çeşitli programlar ve buluşmalar düzenlenerek Ramazan coşkusu hep birlikte paylaşıldı.