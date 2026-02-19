Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını olumsuz etkileyebilecek, iç piyasadaki istikrarlı yapıyı bozabilecek ve arz-talep dengesini sarsabilecek her türlü uygulamaya karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, “İç ticaret denetim birimlerimiz tarafından yılbaşından bu yana ve özellikle ramazan öncesinde hassasiyetle yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılının ilk 45 gününde 48 bin 122 firma, 5 milyon 683 bin 898 ürün denetlenmiş ve tespit edilen aykırılıklara toplamda yaklaşık 506 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki ticaret il müdürlükleri aracılığıyla gıda perakendeciliği sektörüne yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, yılın ilk 45 gününde 29 bin 626 firmanın incelendiği belirtildi. Denetimlerde 20 bin 79 ihlal tespit edildiği ve toplam 80 milyon TL idari para cezası kesildiği aktarıldı. İstanbul’da yapılan denetimlerde mevzuata aykırı bulunan 10 bin 847 ürün için yaklaşık 43 milyon TL ceza uygulandığı kaydedildi. Ayrıca Ankara’da 1 milyon 357 bin 149, İstanbul’da 885 bin 734 ve Antalya’da 995 bin 882 ürünün denetimden geçirildiği bildirildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler ile haksız ticari uygulamalara ilişkin denetim faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, “2026 yılının ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda; ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34,4 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 2,4 milyon TL ceza işlemi gerçekleştirilmiştir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 45 gününde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 10 bin 497 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 1160 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 188,3 milyon TL idari para cezası kesilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, piyasa dengesinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Rekabet Kurumu’nun 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza verdiği hatırlatıldı. “2026 yılının ilk 45 gününde ise başta gıda endüstrisi, inşaat ve tarım-hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 19 firmaya toplamda 2,9 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlamak ve tüketicilerimizin huzuru için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.