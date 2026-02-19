Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor’u konuk edecek. Karşılaşma Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 23. hafta programı ise şöyle:
21 Şubat Cumartesi
13.30 Eyüpspor – Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Alanyaspor – Başakşehir (Alanya Oba)
20.00 Konyaspor – Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor – Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK – Trabzonspor (Gaziantep)
20.00 Fatih Karagümrük – Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş – Göztepe (Tüpraş)
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa (Chobani)
Haftanın açılış maçıyla başlayacak olan 23. hafta, hem zirve yarışını hem de küme düşme mücadelesini yakından etkileyecek. Futbolseverler için dolu dolu bir hafta kapıda!