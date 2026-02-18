TFF açıklamasına göre, ligin 22. haftasında yaşanan ihlaller nedeniyle Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kasımpaşa PFDK’ye gönderildi.

Öne çıkan disiplin sevkleri arasında, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle, aynı kulüpten antrenör Anıl Demirci ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline sevk edildi. Ayrıca, Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen, Göztepe maçında talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK’ye gönderildi.

Trendyol 1. Lig’de PFDK Sevkleri

Trendyol 1. Lig’de ise Hukuk Müşavirliği, 25. haftada yaşanan ihlaller nedeniyle Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK, Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Atko Grup Pendikspor’u disipline sevk etti.

Ayrıca Bandırmaspor’un Senegalli futbolcusu Amidou Badji, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK’ye gönderildi.

TFF’nin disiplin sevkleri, kulüp ve teknik adamlar için önemli yaptırımların önünü açarken, liglerde fair play ruhunun korunması adına da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.