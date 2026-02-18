New York polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın kilisenin bodrum katında meydana geldiği belirtildi. Ön incelemelere göre, bodrumda bulunan 4 kişi, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlama sonucu yaralandı.
Yaralıların Durumu
Patlama sonrası, biri itfaiyeci olmak üzere toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.
Kilisenin Hasarı
Patlamanın etkisiyle kilise ciddi biçimde hasar gördü. Yetkililer, yapının ağır ve onarılamaz düzeyde hasar aldığını belirtti.
Kaynak: DHA