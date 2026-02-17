Fenerbahçe, Karşıyaka’nın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt’u kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Transferin mali ve işbirliği şartları öne çıktı.

Adem Yeşilyurt Fenerbahçe’ye imza atıyor

Fenerbahçe, Karşıyaka’nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt’un transferini tamamladı. 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, yıllar sonra Karşıyaka’dan Fenerbahçe’ye imza atan ilk futbolcu olacak. Yeşilyurt, U19 Milli Takımı ile Hırvatistan’da düzenlenen özel turnuvayı tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek resmî sözleşmeye imza atacak.

Transferin mali detayları

Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka’ya 500 bin euro bonservis ödeyecek. Bu ödeme iki taksit hâlinde gerçekleştirilecek. Ayrıca oyuncunun başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda Karşıyaka, satıştan yüzde 25 pay alacak.

Ek işbirliği şartları

Transfer anlaşması kapsamında Karşıyaka, Fenerbahçe’den üç genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Bunun yanı sıra İzmir ekibi, Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde sezon öncesi iki kamp yapma hakkına sahip olacak. Bu işbirliği, iki kulüp arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Karşıyaka’dan Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcular arasında geçmişte Ogün Temizkanoğlu, Ülken Durak ve Atilla Güneş gibi isimler yer almıştı. Adem Yeşilyurt’un transferi, 29 yıl aradan sonra Karşıyaka’dan Fenerbahçe’ye gerçekleşen ilk imza olacak.

Fenerbahçe’nin genç oyuncu Adem Yeşilyurt transferi hem kulüp için geleceğe yatırım hem de Karşıyaka için önemli bir gelir kaynağı niteliği taşıyor. Anlaşmanın mali ve işbirliği şartları, iki kulüp arasında uzun vadeli bir işbirliğinin kapısını aralıyor.