Real Madrid, 24. hafta sonunda 60 puanla zirveye yerleşti. Başkent temsilcisi sahasında Real Sociedad’ı 4-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Gonzalo Garcia, Federico Valverde ve Vinicius Junior (2 penaltı) golleriyle kazanan eflatun-beyazlılarda Arda Güler 90 dakika forma giydi.

Haftanın sürprizi ise Barcelona’nın deplasmanda Girona’ya 2-1 yenilmesi oldu. Bu sonuçla 58 puanda kalan Katalan ekibi liderliği Real Madrid’e kaptırdı.

Öte yandan Getafe, Villarreal’i 2-1 mağlup ederken; Atletico Madrid deplasmanda Rayo Vallecano’ya 3-0 kaybetti.

Ligue 1’de Lens Zirveye Oturdu

Fransa’da lider değişti. Lens, deplasmanda Paris FC’yi 5-0 yenerek 52 puanla liderliğe yükseldi.

En yakın takipçisi Paris Saint-Germain ise Rennes deplasmanında 3-1 kaybederek ikinci sıraya geriledi.

Haftanın diğer maçlarında Olympique Lyon, Nice’i 2-0 yendi. Olympique Marsilya ile Strasbourg 2-2 berabere kaldı. Lille ile Brest arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi.

Serie A’da Inter Farkı Açıyor

İtalya’da zirvenin sahibi değişmedi. Inter, sahasında Juventus’u 3-2 mağlup ederek 61 puana ulaştı ve liderliğini korudu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sonradan oyuna dahil olurken, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ilk 11’de başladı. Milan, Pisa deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Napoli ile Roma 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig’de Arsenal Zirvede

İngiltere’de Arsenal, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Manchester City, Fulham’ı 3-0 mağlup etti. Chelsea ile Leeds United 2-2 berabere kaldı. Manchester United ise West Ham United deplasmanından 1-1’lik eşitlikle döndü.

Brighton Hove Albion, Aston Villa’ya 1-0 mağlup olurken; Bournemouth, Everton’ı 2-1 yendi.

Bundesliga’da Bayern Münih Rahat

Almanya’da Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 3-0 mağlup ederek 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund, Mainz’ı 4-0; Bayer Leverkusen ise St. Pauli’yi 4-0 mağlup etti. Hoffenheim da Freiburg karşısında 3-0 kazandı.

Avrupa’da Zirve Yarışı Kızıştı

Beş büyük ligde şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken; Real Madrid ve Lens’in liderliği ele geçirmesi dikkat çekti. Arsenal, Inter ve Bayern Münih ise zirvedeki yerlerini koruyarak sezonun kritik virajında hata yapmadı.

Avrupa futbolunda önümüzdeki haftalar, şampiyonluk düğümünün çözülmesi açısından belirleyici olacak.